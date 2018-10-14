Оступится ли «Автомобилист» на «Салавате» и другие матчи дня КХЛ

Сегодня, 14 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь матчей регулярного чемпионата.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

— «Металлург» Мг – «Сибирь»

— ЦСКА – «Амур»

— «Динамо» Мн – «Северсталь»

— «Динамо» Р – «Адмирал»

— «Авангард» — «Барыс»

— «Динамо» М – «Локомотив»

— «Слован» — «Куньлунь Ред Стар»

Принять участие в опросе можно также, пройдя по ссылке.



«Автомобилист» подходит к предстоящей игре с победной серией из 17 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, не потеряв ни одного очка, и нацелены превзойти прошлогоднее достижение СКА — 20 побед подряд.