Оступится ли «Автомобилист» на «Салавате» и другие матчи дня КХЛ

Сегодня, 14 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
— «Металлург» Мг – «Сибирь»
— ЦСКА – «Амур»
— «Динамо» Мн – «Северсталь»
— «Динамо» Р – «Адмирал»
— «Авангард» — «Барыс»
— «Динамо» М – «Локомотив»
— «Слован» — «Куньлунь Ред Стар»
Принять участие в опросе можно также, пройдя по ссылке.
«Автомобилист» подходит к предстоящей игре с победной серией из 17 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, не потеряв ни одного очка, и нацелены превзойти прошлогоднее достижение СКА — 20 побед подряд.
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