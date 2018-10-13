«Лос-Анджелес» уступил на выезде «Оттаве», у Ковальчука «-1»

«Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в «Канадиен Тайр-центре» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.



Исход противостояния был решён в первом периоде, когда в ворота «королей» влетели три шайбы, авторами которых стали Крис Тирни, Крис Уайдман и Марк Стоун. Во втором игровом отрезке на гол Колина Уайта клуб из Калифорнии ответил результативным броском Тревора Льюиса, а в третьем периоде Уайдман оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.



Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 34 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, провёл один силовой приём и заработал показатель полезности «-1».

«Тампа» почти не забивает. Купер уже разбил связку Кучерова и Стэмкоса Но это всё временно.