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«Лос-Анджелес» уступил на выезде «Оттаве», у Ковальчука «-1»

«Лос-Анджелес» уступил на выезде «Оттаве», у Ковальчука «-1»
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в «Канадиен Тайр-центре» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Исход противостояния был решён в первом периоде, когда в ворота «королей» влетели три шайбы, авторами которых стали Крис Тирни, Крис Уайдман и Марк Стоун. Во втором игровом отрезке на гол Колина Уайта клуб из Калифорнии ответил результативным броском Тревора Льюиса, а в третьем периоде Уайдман оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 34 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, провёл один силовой приём и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2018, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
5 : 1
3:0, 1:1, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Тирни (Демело, Шабо) – 06:29 (5x5), 2:0 – Уайдман (Бёдкер, Ткачук) – 11:50 (5x5), 3:0 – Стоун (Дюшейн, Шабо) – 16:19 (5x4), 4:0 – Уайт (Лажуа, Ярош) – 30:01 (5x5), 4:1 – Льюис (Даути, Маззин) – 35:53 (5x5), 5:1 – Уайдман (Дюшейн, Ткачук) – 51:03 (5x5)
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