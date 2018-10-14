И. Макаров: в «Динамо» буду играть там, куда поставит главный тренер

Нападающий московского «Динамо» Игорь Макаров прокомментировал заключение полноценного контракта со столичным клубом, а также рассказал об атмосфере в команде.

«Придало ли заключение контракта уверенности? Да и так всё было нормально. Не в первый раз переходил в новый клуб. В команду вошёл — всё хорошо. Никакая гора с плеч не падала. Её в принципе и не было.

Пауза? Особой паузы не было, просто договаривались по условиям. 8 октября у меня закончился просмотровый контракт, а 9-го я уже подписал полноценный.

Все отличные ребята, проблем никаких не было. Многих знал до «Динамо», так что всё отлично. Цели перед нами хорошие. Минимальная задача — это плей-офф. А в матчах на выбивание, как известно, все равны — случиться может что угодно. Главное — попасть в первую «восьмерку», а дальше действовать по ситуации.

Будет ли Крикунов давать мне шанс в верхних звеньях и большинстве? Если честно, я не знаю, это прерогатива главного тренера. Куда Владимир Васильевич поставит, там и буду играть», — приводят слова Макарова «Известия».