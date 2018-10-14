4 очка Ахо помогли «Каролине» обыграть в гостях «Миннесоту»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Миннесота Уайлд» принимал на домашнем льду «Каролину Харрикейнз» и уступил в овертайме – 4:5 (1:1, 0:1, 3:2, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил финн Себастьян Ахо, записавший на свой счёт 4 (2+2) очка. Нападающий «Каролины» Джастин Уильямс отметился 3 (1+2) баллами за результативность. В составе «Миннесоты» забили: Чарли Койл, Джаред Сперджен, Джейсон Цукер и Микаэль Гранлунд.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, окончил матч с показателем полезности «-1» и 6 штрафными минутами. Валентин Зыков провёл на льду всего лишь 4 минуты 43 секунды и не отметился результативными действиями.