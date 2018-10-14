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4 очка Ахо помогли «Каролине» обыграть в гостях «Миннесоту»

4 очка Ахо помогли «Каролине» обыграть в гостях «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Миннесота Уайлд» принимал на домашнем льду «Каролину Харрикейнз» и уступил в овертайме – 4:5 (1:1, 0:1, 3:2, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил финн Себастьян Ахо, записавший на свой счёт 4 (2+2) очка. Нападающий «Каролины» Джастин Уильямс отметился 3 (1+2) баллами за результативность. В составе «Миннесоты» забили: Чарли Койл, Джаред Сперджен, Джейсон Цукер и Микаэль Гранлунд.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, окончил матч с показателем полезности «-1» и 6 штрафными минутами. Валентин Зыков провёл на льду всего лишь 4 минуты 43 секунды и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 5
1:1, 0:1, 3:2, 0:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Стаал (ван Римсдик, Уильямс) – 08:12 (5x5), 1:1 – Койл (Сперджен, Дамба) – 16:09 (5x4), 1:2 – Пеше (Ахо, Терявяйнен) – 35:13 (5x4), 2:2 – Сперджен (Койву, Паризе) – 41:20 (5x5), 3:2 – Цукер (Гранлунд, Сутер) – 45:41 (5x4), 3:3 – Ахо (Фолк, Терявяйнен) – 49:22 (5x4), 4:3 – Гранлунд (Паризе) – 55:47 (5x5), 4:4 – Уильямс (Фолк, Ахо) – 58:51 (6x5), 4:5 – Ахо (Уильямс, Пеше) – 62:57 (3x3)
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