Кузнецов точным броском с острого угла забросил 4-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился своей четвёртой заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (идёт 3-й период, 2:3) форвард забросил во втором периоде на 25-й минуте, ассистентами выступили Александр Овечкин и Никлас Бекстрём.

Эта шайба стала девятым очком Кузнецова в 5 матчах текущего сезона. В этой встрече форвард также отметился результативной передачей. Всего в НХЛ россиянин отметился 274 (84+190) баллами за результативность в 345 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Кузнецова доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 2018 году Кузнецов стал обладателем первого в истории столичного клуба Кубка Стэнли.