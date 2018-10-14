Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 8:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по 3 балла за результативность набрали Брейден Пойнт (2+1) и Джей Ти Миллер (1+2). Двумя результативными передачами отметились Тайлер Джонсон и Михаил Сергачёв. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров набрал свои первые очки в сезоне. Форвард отметился голом и передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 43 секунды и не отметился результативными действиями при показателе «-1». Сергей Бобровский отразил 23 броска из 31.