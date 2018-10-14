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Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 8:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по 3 балла за результативность набрали Брейден Пойнт (2+1) и Джей Ти Миллер (1+2). Двумя результативными передачами отметились Тайлер Джонсон и Михаил Сергачёв. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров набрал свои первые очки в сезоне. Форвард отметился голом и передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 43 секунды и не отметился результативными действиями при показателе «-1». Сергей Бобровский отразил 23 броска из 31.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
8 : 2
3:0, 1:2, 4:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Хедман (Джонсон, Кучеров) – 01:00 (5x5), 2:0 – Пакетт (Гурд) – 11:17 (5x5), 3:0 – Гурд (Сергачёв, Джонсон) – 18:37 (5x4), 3:1 – Андерсон (Веннберг, Мюррей) – 28:14 (5x5), 3:2 – Бьёркстранд – 35:51 (5x5), 4:2 – Пойнт – 39:15 (5x5), 5:2 – Пойнт (Миллер, Сергачёв) – 41:40 (5x4), 6:2 – Киллорн (Стэмкос, Миллер) – 47:12 (5x4), 7:2 – Кучеров (Палат, Коберн) – 53:02 (5x5), 8:2 – Миллер (Пойнт, Строльман) – 59:59 (5x4)
Никита Кучеров набрал первое очко в сезоне НХЛ
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