«Питтсбург» по буллитам уступил «Монреалю», у Малкина две передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз» и одержал победу по буллитам — 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Томаш Татар, набравший 3 (2+1) очка. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 19 секунд, отметился двумя передачами и заработал показатель полезности «+1».

В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома в овертайме уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон, Антуан Руссель и Бо Хорват. Россияне Богдан Киселевич, Евгений Дадонов и Максим Мамин результативными действиями не отметились. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин окончил матч с показателем «-1».