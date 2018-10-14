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«Питтсбург» по буллитам уступил «Монреалю», у Малкина две передачи

«Питтсбург» по буллитам уступил «Монреалю», у Малкина две передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз» и одержал победу по буллитам — 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Томаш Татар, набравший 3 (2+1) очка. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 19 секунд, отметился двумя передачами и заработал показатель полезности «+1».

В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома в овертайме уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон, Антуан Руссель и Бо Хорват. Россияне Богдан Киселевич, Евгений Дадонов и Максим Мамин результативными действиями не отметились. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин окончил матч с показателем «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 3
0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Симон (Спронг, Летанг) – 03:13 (5x5), 0:2 – Летанг (Кессел, Малкин) – 15:16 (5x5), 1:2 – Татар (Галлахер, Дано) – 20:11 (5x5), 2:2 – Галлахер (Питри, Татар) – 27:38 (5x5), 3:2 – Татар (Друен, Питри) – 28:51 (5x4), 3:3 – Кессел (Кросби, Малкин) – 31:14 (5x4), 4:3 – Байрон – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 3
0:0, 2:2, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Юбердо (Трочек, Мальгин) – 32:31 (5x5), 1:1 – Петтерссон (Берчи, Бёзер) – 34:48 (5x4), 2:1 – Трочек (Яндл, Хоффман) – 37:20 (5x5), 2:2 – Руссель – 38:15 (бул), 2:3 – Хорват (Берчи) – 46:11 (5x5)
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