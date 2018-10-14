«Даллас» победил «Анахайм», отыгравшись со счёта 0:3 за 3 минуты

Невероятный камбэк удался «Даллас Старз» в матче с «Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Джима Монтгомери одержали победу со счётом 5:3, уступая к 29-й минуте матче — 0:3. Матч проходил в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр».

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Радулов (1+1), Джейми Бенн (1+1), Йон Клингберг (1+1) и Тайлер Сегин (0+2). Первое очко в сезоне набрал россиянин Валерий Ничушкин, отметившись передачей.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2. Дубль в составе победителей оформил Филип Форсберг. Два очка также набрали Виктор Арвидссон (1+1) и Райан Джохансен (0+2).