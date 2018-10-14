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«Даллас» победил «Анахайм», отыгравшись со счёта 0:3 за 3 минуты

«Даллас» победил «Анахайм», отыгравшись со счёта 0:3 за 3 минуты
Хоккей / НХЛ

Невероятный камбэк удался «Даллас Старз» в матче с «Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Джима Монтгомери одержали победу со счётом 5:3, уступая к 29-й минуте матче — 0:3. Матч проходил в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр».

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Радулов (1+1), Джейми Бенн (1+1), Йон Клингберг (1+1) и Тайлер Сегин (0+2). Первое очко в сезоне набрал россиянин Валерий Ничушкин, отметившись передачей.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2. Дубль в составе победителей оформил Филип Форсберг. Два очка также набрали Виктор Арвидссон (1+1) и Райан Джохансен (0+2).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 3
0:2, 4:1, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Сильверберг (Линдхольм, Комтуа) – 09:01 (5x5), 0:2 – Шервуд (Мэнсон, Лундестрём) – 13:28 (5x5), 0:3 – Энрике (Стил, Линдхольм) – 28:09 (5x4), 1:3 – А. Радулов (Сегин, Клингберг) – 31:14 (5x4), 2:3 – Кэррик (Ничушкин, Спецца) – 33:52 (5x5), 3:3 – Бенн (Сегин, Комо) – 34:01 (5x5), 4:3 – Клингберг (А. Радулов) – 37:46 (5x4), 5:3 – Факса (Бенн, Линделль) – 58:32 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 2
3:0, 0:2, 2:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Йернкрок (Бонино, Хартман) – 15:25 (5x5), 2:0 – Форсберг (Джохансен, Арвидссон) – 16:37 (5x5), 3:0 – Арвидссон (Джохансен, Хэмьюс) – 19:50 (5x5), 3:1 – Нельсон (Ли, Эберле) – 26:14 (5x5), 3:2 – Лэдд (Барзал) – 32:02 (5x5), 4:2 – Туррис (Йози) – 44:32 (5x4), 5:2 – Форсберг (Экхольм) – 59:00 (en)
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