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«Тампа» – «Коламбус»: Бобровский впервые в карьере пропустил восемь шайб за матч

«Тампа» – «Коламбус»: Бобровский впервые в карьере пропустил восемь шайб за матч
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 8:2 в пользу хозяев.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский впервые за карьеру в НХЛ пропустил восемь шайб в одном матче. Российский вратарь отразил 23 броска по воротам из 31. Ранее самым неудачным матчем Бобровского в НХЛ была игра с «Бостон Брюинз» (2:7) в декабре 2017 года, когда он пропустил семь шайб, отразив 38 бросков из 45.

В составе победителей по три балла набрали Брейден Пойнт (2+1) и Джей Ти Миллер (1+2). Двумя результативными передачами отметились Тайлер Джонсон и Михаил Сергачёв. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров набрал свои первые очки в сезоне. Форвард отметился голом и передачей. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
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