Мэттьюс: Кузнецов – один из моих любимых игроков, его сильно недооценивают

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове.

«Он один из моих любимых игроков. Он может сделать с шайбой то, что многим другим не под силу. Он не боится действовать в созидании, и, на мой взгляд, его сильно недооценивают», – цитирует Мэттьюса Sportsnet.

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», действующий обладатель Кубка Стэнли, принимал на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс». «Кленовые листья» одержали победу со счётом 4:2. В составе победителей шайбы на счету Каспери Капанена, Пера Линдхольма, Джоша Ливо и Остона Мэттьюса. Одна из шайбы команды Тодда Рирдена на счету Евгения Кузнецова.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».