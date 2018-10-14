Кузнецов — о голе: хотел отдать пас, а потом решил бросить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после проигрыша (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» прокомментировал заброшенную шайбу.

«Хотел отдать пас, а потом не знаю, что случилось, но решил бросить. Удачно получилось, мне повезло. В третьем периоде у нашего звена не получалось забрасывать шайбу в чужую зону, мы допустили несколько потерь, это придало энергии сопернику. Первые 10 минут третьего периода мы играли неаккуратно, а затем «Торонто» забил. Надо продолжать работать», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», действующий обладатель Кубка Стэнли, принимал «Торонто Мэйпл Лифс». «Кленовые листья» одержали победу со счётом 4:2. В составе победителей шайбы на счету Каспери Капанена, Пера Линдхольма, Джоша Ливо и Остона Мэттьюса.