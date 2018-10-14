Натан Маккиннон повторил достижение Матса Сундина сезона-1992/93

«Калгари Флэймз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой гостей в овертайме — 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил форвард Джонни Годро. Голы в составе победителей также на счету Сэма Беннетта и Элиаса Линдхольма. За «Колорадо» отличились Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.

Маккиннон забивал в каждом из первых пяти матчей сезона и повторил достижение Матса Сундина сезона-1992/93. Шведский форвард оформлял достижение ещё во времена «Квебек Нордикс». Таким образом, канадец повторил рекорд франшизы.

Видео шайбы Маккиннона также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.