«Даллас» – «Анахайм»: Антон Худобин одержал победу в дебютном матче за «звёзд»

Невероятный камбэк удался «Даллас Старз» в матче с «Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Джима Монтгомери одержали победу со счётом 5:3, уступая к 29-й минуте матча со счётом 0:3. Матч проходил в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр».

Голкипер «Далласа» Антон Худобин одержал первую победу в сезоне НХЛ. Российский вратарь проводил первый матч в сезоне и отразил 22 броска по воротам из 25, в том числе 11 — в третьем периоде.

В это межсезонье Худобин покинул «Бостон Брюинз», так как не смог добиться увеличения зарплаты. По контракту с клубом из Массачусетса Худобин получал $ 2,5 млн. Соглашение с «Далласом» рассчитано на два сезона. В минувшем сезоне НХЛ Худобин защищал ворота «Брюинз» в 32 матчах, пропуская 2,56 шайбы и отражая 91,3 % бросков.