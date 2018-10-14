Стали известны три главные звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой стал финский форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ).

Второй звездой дня признан чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик в поединке с «Детройт Ред Уингз» (8:2).

Лучшим игроком дня назван голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отыгравший на ноль во встрече с «Филадельфией Флайерз» (1:0). Канадский вратарь отразил 26 бросков и одержал 406-ю победу в лиге, вплотную приблизившись к топ-10 за всю историю НХЛ.