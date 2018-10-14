«Даллас» установил клубный рекорд по броскам за один период

Невероятный камбэк удался «Даллас Старз» в матче с «Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Джима Монтгомери одержали победу со счётом 5:3, уступая к 29-й минуте матча со счётом 0:3. Матч проходил в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр».

Во втором периоде матча «звёзды» забросили четыре шайбы, совершив 30 бросков по воротам Джона Гибсона. «Даллас» установил клубный рекорд по броскам за один период. Прежнее достижение составляло 25 бросков. На третий период в воротах «уток» появился Райан Миллер.

Если говорить об истории франшизы (с учётом «Миннесоты Норт Старз»), то в сезоне-1972/73 в первом периоде игроки «Норт Старз» совершили 32 броска по воротам «Филадельфии Флайерз».