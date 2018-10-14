КХЛ дисквалифицировала Артёма Артёмова на один матч

Форвард минского «Динамо» Артём Артёмов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Минск) – «Локомотив». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока минского «Динамо» Артёма Артёмова по п. 1.3.2 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Нападающий белорусской команды получил удаление до конца матча во встрече регулярного чемпионата с «Локомотивом» (2:5).