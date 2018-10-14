Худобин — о втором периоде: если бы у меня была подушка, я мог бы заснуть

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал волевую победу (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Подопечные Джима Монтгомери одержали победу — 5:3, уступая к 29-й минуте со счётом 0:3.

«Всем казалось, что я должен нервничать во время первой игры, но это было не так. Пропустил обидные два гола в первом периоде, но вы видели, что случилось во втором. Это было невероятно. Но если бы у меня была подушка, я мог бы заснуть. Горжусь ребятами, они провели фантастический матч. Сколько у нас было бросков во втором периоде, наверное, штук 30? Было круто наблюдать за игрой. Наверное, мне было бы легче смотреть с трибуны, чем из ворот, но вся команда правильно отреагировала на 0:3. В третьем периоде я сделал пару сейвов, и мы добились победы», — сказал после игры Худобин.

Голкипер «Далласа» одержал первую победу в сезоне НХЛ. Российский вратарь проводил первый матч в сезоне и отразил 22 броска по воротам из 25, в том числе 11 — в третьем периоде. В это межсезонье Худобин покинул «Бостон Брюинз», так как не смог добиться увеличения зарплаты. По контракту с клубом из Массачусетса Худобин получал $ 2,5 млн. Соглашение с «Далласом» рассчитано на два сезона. В минувшем сезоне НХЛ Худобин защищал ворота «Брюинз» в 32 матчах, пропуская 2,56 шайбы и отражая 91,3 % бросков.