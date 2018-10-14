АХЛ: нападающие «Милуоки» Тренин и Толванен забросили первые шайбы в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Милуоки Адмиралз» нанёс поражение «Хёрши Бирз». Фарм-клуб «Нэшвилл Предаторз» взял верх над фармом «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1. В составе победителей первые шайбы в сезоне забросили россиянин Яков Тренин и финн Ээли Толванен.

На счету Тренина также результативная передача, и он был признан третьей звездой матча. В этом сезоне на счету Якова 2 (1+1) очка в трёх матчах при показателе полезности «+2» и четырёх штрафных минутах.

Видео гола Тренина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Милуоки».

В этом сезоне на счету Толванена 2 (1+1) очка в трёх матчах при показателе полезности «+3» и двух штрафных минутах.

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Видео гола Толванена также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Милуоки».

Ворота «Хёрши» защищал Витёк Ванечек, Илья Самсонов провёл матч в запасе. Форвард Сергей Шумаков очков не набрал.