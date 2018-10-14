Монтгомери: надо отдать должное лидерам «Далласа», всё благодаря им

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал волевую победу (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Подопечные Монтгомери одержали победу — 5:3, уступая к 29-й минуте со счётом 0:3.

«Надо отдать должное нашим лидерам. Не знаю, что они сделали, чтобы изменить игру, но всё перевернулось с ног на голову довольно быстро. Всё благодаря нашим лидерам и остальным ребятам, которые последовали их примеру», — сказал Монтгомери.

По два балла в составе победителей набрали Александр Радулов (1+1), Джейми Бенн (1+1), Джон Клингберг (1+1) и Тайлер Сегин (0+2).



Радулов стал вторым игроком в истории «звёзд», кому удалось забросить шайбы в каждой из четырёх игр с начала сезона. В сезоне-1993/94 таким же достижением отметился Майк Модано.