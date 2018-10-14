Коннор Макдэвид принял участие во всех голах «Эдмонтона» в сезоне

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Тодда Маклеллана.

Нападающий «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс забросил шайбу и набрал первое очко в сезоне. Ему ассистировал Коннор Макдэвид, позже отправивший шайбу в ворота соперника. Коннор отличился при игре в большинстве и принёс победу «нефтяникам».

Для Макдэвида это уже пятое очко по системе «гол+пас». Канадский форвард дважды праздновал успех и трижды помог отличиться партнёрам. 21-летний нападающий принял участие во всех заброшенных шайбах команды с начала сезона.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.