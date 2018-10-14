Шведский голкипер Ларс Юханссон представил шлем в цветах ЦСКА, информирует официальный сайт московского клуба.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.

«У меня не было шлема в цветах ЦСКА в прошлом году и я очень хотел это исправить. У меня были идеи насчет дизайна, их мне помог реализовать шведский художник Давид Гуннарссон (DaveArt). Он делает сотни шлемов каждый год для вратарей из самых разных лиг. Я сказал, что хочу большой логотип ЦСКА на верхней части маски, свой номер, и чтобы шлем был раскрашен в простом классическом стиле. То, что сделал Давид, выглядит потрясающе. Вчера новый шлем остался в раздевалке, мне надо было сделать с ним ряд небольших изменений, чтобы он хорошо сидел на голове. Теперь всё готово и он уже будет на мне в поединке с «Амуром»», — сказал Юханссон.