Хартли: больше концентрации — и «Авангард» вернётся к нашей сентябрьской игре

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Барысом», который состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:30 мск.

«Они в порядке, но, если говорить о нашей игре, то у нас есть трудности с реализацией моментов. Большую роль в этом сыграли вратари соперника, которые сыграли против нас отлично, но сезон длинный — такое случается. Важнее то, как мы на это отреагируем — у нас позитивный настрой, мы продолжаем работать. Никто не обещал, что у нас всё будет просто.

Ты не придёшь к успеху, если будешь концентрироваться на негативе. На ошибках нужно учиться — мы провели собрание, разобрали все моменты на видео, но игра была два дня назад. Ты не можешь жить тем, что осталось позади. Мы научились и двигаемся дальше. Прелесть хоккея в том, что игры проходят довольно часто. Выиграли мы или проиграли — настало время перевернуть эту страницу и идти вперед. Единственное, что важно — забросить больше соперника. Если сделаем это — значит мы в порядке.

Мы всегда надеемся, что сможем забросить много шайб. У нас наладились дела в большинстве, мы хорошо играем «пять на пять» — но часто попадаем в штанги и промахиваемся из выгодных позиций. Чуть больше концентрации — и мы вернёмся к нашей сентябрьской игре», — цитирует Хартли официальный сайт клуба.