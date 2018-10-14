Рирден — о 2:4 с «Торонто»: у нас было больше моментов, но матч — 60 минут

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4).



«Сложилось впечатление, что в первых двух периодах у нас было больше моментов. Понравилось, как мы начали игру. В лиге надо играть все 60 минут, особенно с теми, кто очень опасен в атаке», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Нападающий Деванте Смит-Пелли: «У „Торонто“ хорошая команда. Хорошая. Игра получилась упорной. Но мне показалось, что в основном мы владели инициативой. У них есть хорошие хоккеисты в составе. Прошло только пять матчей, так что не знаю».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19