Президент «Вашингтона»: не осуждаю Тротца, но нельзя менять условия контракта

Президент «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал о расставании клуба с главным тренером Барри Тротцем после победы в Кубке Стэнли.



«Расстраивает только то, что говорят, когда обсуждают случившееся. Я читал статьи, в которых говорилось, что мы не смогли договориться о контракте. Но контракт был, и нельзя менять его условия. Понимаю, Барри делал то, что было в его интересах, в интересах семьи. И не осуждаю его за это. Но мы подписывали Барри в 2014 году, и его агент спросил: „Что будет, если мы выиграем Кубок Стэнли?“ Мы сказали: „Чего бы вы хотели?“ Он ответил: „Продления контракта на три года“. Мы сказали: „Два года“. Они согласились. Агент хотел узнать, насколько будет увеличена зарплата. Мы провели переговоры и подписали контракт.



И вот мы выиграли Кубок Стэнли: „Поздравляем! Вы заслужили продление контракта и прибавку к зарплате“. Не было никакого спора, с моей точки зрения. Я исполняю условия контракта. Он уволился и перешел в „Айлендерс“. Мы могли не допустить перехода, но мы вместе выиграли Кубок Стэнли. Поэтому я сказал: „Я ничего не буду предпринимать или говорить то, что может добавить негатива и осложнить ситуацию“. Я очень благодарен Барри. Мы впервые выиграли Кубок Стэнли. Надеюсь, он добьется успеха, будет выигрывать все матчи, кроме тех, которые его команда проведет с нами. А у нас изменения — появился новый тренер, свежий взгляд», — цитирует президента официальный сайт лиги.