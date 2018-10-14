«Динамо» М — «Локомотив»: в составе хозяев дебютирует Алексей Пепеляев

Стали известны составы на матч московского «Динамо» с «Локомотивом», который состоится сегодня, 14 октября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;

Койвисто – Меньшиков, Алексеев – Петунин – Индрашис;

Зайцев – Пепеляев, Брюквин – Игумнов – Макаров;

Прибыльский, Муранов – Панкратов – Кулёмин, Круглов.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев)

Осипов – Рафиков, Локтионов – Контиола – Е. Аверин;

Елесин – Кронвалль, Картаев – Алексеев – Апальков;

Кутузов – Н. Аверин, Ильенко – Красковский – Санников;

Афанасьев, Каюмов – Иванов – Коваленко, Юртайкин.