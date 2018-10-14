«Сибирь» обыграла «Металлург», впервые в сезоне не пропустив

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение во встрече с новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 0:2. Новосибирский клуб впервые в сезоне одержал сухую победу, шат-аут оформил канадский голкипер команды Дэнии Тейлор.



Счёт во встрече был открыт на 50-й минуте: Максим Казаков воспользовался ошибкой соперника в средней зоне и обыграл Василия Кошечкина, забросив шайбу ему между ног. В концовке встречи точку поставил Данила Романцев, отправив шайбу в пустые ворота «Металлурга».

Посмотреть видео с заброшенными шайбами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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