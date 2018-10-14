Холтби: «Вашингтон» знает, что до плей-офф нельзя определить фаворита Кубка

Голкипер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением о перспективах «Торонто Мэйпл Лифс. Вратарь отметил, что до начала розыгрыша Кубка Стэнли тяжело судить о его фаворитах. Напомним, сегодня „столичные“ уступили „кленовым листьям“ в очной встрече — 2:4.



«До начала плей-офф нельзя угадать, кто будет бороться за кубок. Мы это знаем лучше других. Но они вошли в число сильнейших команд. К ним надо присматриваться и относиться с уважением», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли под руководством Барри Тротца.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19