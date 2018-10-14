Андриевский: «Сибирь» рада победе над топовым клубом, вырастет уверенность

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с «Металлургом» (2:0).



«Мы, безусловно, рады победе, двум очкам, тем более с топовой командой, которая всегда наверху. Немного долго вкатывались в игру, в первом периоде «Металлург» создал нам определённые проблемы, но со второго периода я считаю, что была более-менее равная игра. После первого забитого гола стали уже играть на удержание, чувствовалось, что время скоро должно закончиться. Нам очень нужны очки, поэтому очень хотели выиграть, немного отошли к своим воротам, и здорово, что сыграли на ноль. Для нас это многое значит и добавит уверенности.



Почему доверили место в воротах Тейлору? Красиков сыграл много игр, решили дать отдохнуть, но ведь и Тэйлору надо давать шанс. Он сегодня его полностью реализовал. В третьем периоде он нас дважды оставил в игре, там были добивания. Молодец», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Сибирь» обыграла «Металлург», впервые в сезоне не пропустив