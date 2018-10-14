Цулыгин: оценивать «Салават» рано, но пока могу сказать только хорошее

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 0:1.



«С победой соперника. Это была хорошая, интересная игра. Мы старались, делали всё, что могли, но, к сожалению, где-то нам сегодня не повезло, не смогли забить. Вратарь хорошо сыграл, команда «Автомобилист» хорошо сыграла в обороне. Игра была равная. Жаль, что так получилось.



Как бы оценил нашу команду в этом сезоне? Какие-то оценки делать пока рано, весь сезон впереди. По тем играм, которые сыграли, могу сказать только хорошее, ребята стараются, бьются, не уступают. Даже в проигранных играх ребята старались, поэтому всё только положительное», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона, одолев «Салават»