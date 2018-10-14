Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Россия — Турция. Пресс-конференция.
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Дорофеев: «Металлургу» нужно лучше реализовывать моменты, сегодня их была куча

Дорофеев: «Металлургу» нужно лучше реализовывать моменты, сегодня их была куча
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев подвёл итоги проигранной встречи с новосибирской «Сибирью» (0:2).

«Не получилось прежде всего забить. Создавали кучу моментов, но где-то постоянно не везло. В конце я допустил ошибку, которая привела к забитой шайбе, и мы проиграли матч. На все команды настраиваемся абсолютно одинаково, не важно, на каком месте находится соперник, уважаем каждого оппонента.

Мои нереализованные моменты? Это уже история. Идём дальше, расстраиваться смысла нет.

Что нужно исправлять? В первую очередь – реализацию моментов. Создали целую кучу, на две игры, если не больше. Но забить так и не получилось. Будем исправлять», — приводит слова Дорофеева официальный сайт клуба.

«Сибирь» обыграла «Металлург», впервые в сезоне не пропустив
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент