Дорофеев: «Металлургу» нужно лучше реализовывать моменты, сегодня их была куча

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев подвёл итоги проигранной встречи с новосибирской «Сибирью» (0:2).



«Не получилось прежде всего забить. Создавали кучу моментов, но где-то постоянно не везло. В конце я допустил ошибку, которая привела к забитой шайбе, и мы проиграли матч. На все команды настраиваемся абсолютно одинаково, не важно, на каком месте находится соперник, уважаем каждого оппонента.



Мои нереализованные моменты? Это уже история. Идём дальше, расстраиваться смысла нет.



Что нужно исправлять? В первую очередь – реализацию моментов. Создали целую кучу, на две игры, если не больше. Но забить так и не получилось. Будем исправлять», — приводит слова Дорофеева официальный сайт клуба.

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