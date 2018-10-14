ЦСКА разгромил «Амур», одержав 12-ю победу подряд

Московский ЦСКА на домашней арене одержал разгромную победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 5:0. Команда Игоря Никитина продолжила победную серию из 12 встреч.



В первом периоде счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Шалунов. Во втором периоде «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря заброшенным шайбам Михаила Григоренко, Никиты Ртищева и Линдена Вея. В третьем периоде гол Грега Скотта увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счёт — 5:0.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19