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ЦСКА разгромил «Амур», одержав 12-ю победу подряд

ЦСКА разгромил «Амур», одержав 12-ю победу подряд
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней арене одержал разгромную победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 5:0. Команда Игоря Никитина продолжила победную серию из 12 встреч.

В первом периоде счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Шалунов. Во втором периоде «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря заброшенным шайбам Михаила Григоренко, Никиты Ртищева и Линдена Вея. В третьем периоде гол Грега Скотта увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счёт — 5:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 0
1:0, 3:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Шалунов (Марченко) – 17:41 (5x4), 2:0 – Григоренко (Вей, Капризов) – 30:53 (5x5), 3:0 – Ртищев (Дальбек, Карнаухов) – 32:16 (5x5), 4:0 – Вей (Григоренко, Блажиевский) – 34:21 (5x5), 5:0 – Скотт (Григоренко, Нестеров) – 54:02 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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