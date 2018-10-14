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Рижское «Динамо» взяло верх над «Адмиралом», прервав неудачную полосу

Рижское «Динамо» взяло верх над «Адмиралом», прервав неудачную полосу
Хоккей / КХЛ

В Риге местное «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 2:0. Латвийский клуб прервал неудачную серию из шести поражений, у «Адмирала» продолжается безвыигрышная полоса.

Два периода прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 42-й минуте встречи. Заброшенную шайбу на свой счёт сумел записать итальяно-канадский защитник «Динамо» Мэтью Майоне. Точку во встрече поставил гол Нериюса Алишкаускаса в пустые ворота клуба из Владивостока. Сухой матч оформил голкипер Кристерс Гудлевскис.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 0
0:0, 0:0, 2:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Майоне (Джериньш) – 41:13 (5x4), 2:0 – Алишаускас – 59:11 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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