Рижское «Динамо» взяло верх над «Адмиралом», прервав неудачную полосу

В Риге местное «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 2:0. Латвийский клуб прервал неудачную серию из шести поражений, у «Адмирала» продолжается безвыигрышная полоса.



Два периода прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 42-й минуте встречи. Заброшенную шайбу на свой счёт сумел записать итальяно-канадский защитник «Динамо» Мэтью Майоне. Точку во встрече поставил гол Нериюса Алишкаускаса в пустые ворота клуба из Владивостока. Сухой матч оформил голкипер Кристерс Гудлевскис.



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