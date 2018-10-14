Ртищев: у меня получился рабочий гол, шайбу я забрал на память

Нападающий ЦСКА Никита Ртищев рассказал о своих впечатлениях от встречи с «Амуром» (5:0), в которой он забил свой первый гол в КХЛ.



«Отличные впечатления от матча. Команда выиграла с хорошим счётом, мы не пропустили ни одного гола. Много времени провели в атаке, так что эмоции у меня отличные. Всё очень здорово. Шайба моя получилась рабочей. Поборолся на пятачке и подставил клюшку.



Конечно, снаряд я забрал себе на память, это исторический момент. Был бы очень рад забить ещё в следующей игре с «Куньлунем». Как только, так сразу! Буду стараться с каждой сменой больше забивать и приносить пользу команде. ЦСКА набрал хороший ход и показывает хороший хоккей. Надеюсь, что наша победная серия продлится как можно дольше и мы будем ставить рекорды. Хотелось бы весь сезон пройти без поражений», — сказал Ртищев.