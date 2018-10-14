Квартальнов — о Коновалове: молодой мальчик хорошо играет, ему было тяжело

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:0).



«Тяжёлая у нас поездка получилась. Довольны тем, как мы её закончили. Радует, что отыграли на ноль, молодой вратарь у нас играет. Мы большую игру и в Питере сыграли на ноль, и сегодня не пропустили. Это плюс. Мы стали меньше пропускать. Так держать. Предстоит ещё много работы, нужно идти дальше.



Молодые стали лучше понимать тактику команды? Ребёнок рождается, начинает расти. Он же понимает больше? Правильно? Так же и ребята. Такой механизм. С ними работаешь, общаешься, они развиваются и добавляют. Им тяжело, непросто, мы можем просесть где-то, но они молодцы. Нам надо продолжать это направление. С молодым игроком нужно работать, его нужно обучить. Я так скажу, нужно взять риск на себя, потому что результат никто не отменяет. Я хочу сказать, что у соперника сегодня тоже было много молодых. Это здорово, что молодые игроки играют на таком приличном уровне.



Салаку будет тяжело вернуться? У нас здоровая конкуренция. Молодой мальчик хорошо играет, ему очень тяжело это давалось. Мы с ним работаем. В прошлом году он уже играл, у него была хорошая статистика. Но когда ты становишься первым вратарём, то это очень тяжело в молодом возрасте. Он справился. Салак сюда с нами не приехал, но работает уже на льду. Мы его ждём со дня на день», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв не забивает, а привозит голы. «Локомотив» не заметил «Динамо» У бело-голубых всё плохо и нет большинства.