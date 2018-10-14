Крикунов: «Динамо» не использовало подарки, наши форварды вновь без голов

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги игры с ярославским «Локомотивом» (0:3).



«Во-первых, мы сегодня начали с того, что не использовали первый подарок, который у нас был. Нападающие вышли и должны были забивать. К сожалению, они уже вторую игру без голов. Если не забивать ни одного гола, победить невозможно. Не использовали большинство, зато в свою очередь пропустили в меньшинстве. Третий период сыграли безобразно. Тяжело сейчас подтянуть команду, потому что чемпионат идёт. Невозможно прилично нагрузить игроков, чтобы они в дальнейшем побежали. Нужно дотянуть до перерыва, тогда можно будет поправить всё. Изначально я думал, что работы с командой будет поменьше.



Я наказал Меньшикова за пропущенный гол? Да тяжело кого-то наказывать. Мы играем в шесть защитников, они к этому привыкли. Такая нагрузка постоянно выпадает на каждого. Не то чтобы наказали Меньшикова, просто выпустили молодого, который посвежее», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв не забивает, а привозит голы. «Локомотив» не заметил «Динамо» У бело-голубых всё плохо и нет большинства.