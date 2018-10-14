Коваленко: горд играть под номером отца, это прибавляет ответственности

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:0).



«Динамо» – хорошая, мастеровитая команда. Умеет играть и ждать. Мы сыграли хорошо, выполнили тренерскую установку. Спасибо нашему вратарю, он нас подтащил. Третий период? Выждали свой момент, надо было использовать ещё в первом и втором периодах, но удачно получилось только в третьем.



Моя шайба? После второго гола они побежали в атаку, мы хорошо сыграли, использовали шанс.



51-й игровой номер? Все знают, что это номер моего папы. Я под ним играл ещё по школе. Мне его отдавали, потому что это престижно. Я очень горд, что играю под таким номером. Больше ответственность из-за того? Ну да, все смотрят. В два раза больше нагрузка на меня. Если я что-то сделал не так, то все сразу начинают говорить, что я такой плохой, сякой. Но ребята меня подбадривают, поддерживают. Меня русским танком никто не называет», – передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

Шипачёв не забивает, а привозит голы. «Локомотив» не заметил «Динамо» У бело-голубых всё плохо и нет большинства.