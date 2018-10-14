Волков: в действиях «Локомотива» мы не увидели ничего нового

Защитник московского «Динамо» Артём Волков подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:3).



«Первый период играли наравне, не проигрывали в скорости и борьбе. Во втором немного уступили, начался небольшой пожар. Не могу сказать почему.



В третьем пропустили быстрые голы, а отыграться уже не было сил.



Разбирали перед игрой действия «Локомотива», не увидели ничего нового. Ко всему должны были быть готовы.



Провальный отрезок в третьем периоде? Первый гол пропустили в меньшинстве, неудачный рикошет. Потом побежали вперёд хотели отыграться и получили сразу же вторую шайбу», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

Шипачёв не забивает, а привозит голы. «Локомотив» не заметил «Динамо» У бело-голубых всё плохо и нет большинства.

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