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«Слован» взял верх над «Куньлунем» в овертайме

«Слован» взял верх над «Куньлунем» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Братиславский «Слован» на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

Первые голы в матче были заброшены во втором периоде: на точные броски игроков «Слована» Джеффа Таффе и Михала Ржепика, на что гости ответили только голом Вилле Лаюнена. В третьем периоде Тейлор Бек сравнял счёт, но Матуш Сукель вновь вывел словацкий коллектив вперёд. За 15 секунд до конца основного времени Мартин Сен-Пьер перевёл встречу в овертайм. Шайба Рудольфа Червены принесла победу хозяевам.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 18:00 МСК
Слован
Братислава
4 : 3
0:0, 2:1, 1:2, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Таффе (Ржепик, Желина) – 23:31 (5x4), 1:1 – Лаюнен (Кейн, Бек) – 31:38 (5x4), 2:1 – Ржепик (Червены, Бейли) – 39:59 (5x4), 2:2 – Бек (Ип) – 45:00 (5x5), 3:2 – Сукель (Серсен, Лишка) – 52:29 (5x5), 3:3 – Сен-Пьер (Бек) – 59:44 (6x5), 4:3 – Червены – 60:43 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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