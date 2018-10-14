«Слован» взял верх над «Куньлунем» в овертайме

Братиславский «Слован» на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ.



Первые голы в матче были заброшены во втором периоде: на точные броски игроков «Слована» Джеффа Таффе и Михала Ржепика, на что гости ответили только голом Вилле Лаюнена. В третьем периоде Тейлор Бек сравнял счёт, но Матуш Сукель вновь вывел словацкий коллектив вперёд. За 15 секунд до конца основного времени Мартин Сен-Пьер перевёл встречу в овертайм. Шайба Рудольфа Червены принесла победу хозяевам.



Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

