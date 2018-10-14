Дуайер — об отмене гола Хаудена: основной судья показал, что шайба засчитана

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча с череповецкой «Северсталью» (1:2 ОТ).



«В игре хватало контактной борьбы, единоборств. Команды плотно располагались в таблице, поэтому матч был важен и по этой причине. Хорошо провели первый период. Повели в счёте, не реализовали ещё пару моментов… Во второй трети сопернику удалось отыграться. Считаю, где-то гостям повезло в том моменте. Но в любом случае мы отступили от своей игры. В третьем периоде выглядели лучше. Должны были побеждать в овертайме. Забили, но гол был, как известно, отменён. Разочарованы, что не удалось взять два очка.



Отменённая шайба Хаудена? Это лайнсмен принимает решения в таких ситуациях. Основной судья показал, что гол был. Если вам нужно моё мнение… Должны были быть веские причины для отмены шайбы. После быстрого просмотра нам показалось, что игрок владел шайбой при входе в зону. Судьи посчитали иначе», — цитирует Дуайера официальный сайт «Динамо».

Минское «Динамо» уступило «Северстали», поражение стало шестым подряд