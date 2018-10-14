Купер — о 8:2 с «Коламбусом»: здорово, когда забиваешь так много в большинстве

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 8:2 поделился мнением о важности игры в большинстве и быстрых голах. Напомним, «молнии» реализовали четыре из семи попыток игры в численном большинстве.



«Очень здорово, когда ты забиваешь так много в большинстве. Я задался вопросом: можем ли мы чаще бросать по воротам? Конечно да. Это мы сейчас и сделали. Помог и быстрый гол Виктора Хедмана через минуту после стартового вбрасывания. Когда забиваешь в первой-второй смене, то фактически входишь в игру со счёта 1:0 в твою пользу, и это задаёт тон всему матчу», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.



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