Франсон: у «Авангарда» сегодня был шанс убедить болельщиков, что мы ещё в игре

Защитник «Авангарда» Коди Франсон поделился эмоциями от матча с «Барысом» (5:3).



«Очень сложная игра сегодня вышла для нашей команды. Мы имели заметное преимущество, но никак не могли реализовать его. Соперник доставлял нам много хлопот. Парни из «Барыса» действовали очень слаженно и иногда самоотверженно. Ну а мы продолжаем работать над нашей системой игры, учимся на своих ошибках, идём дальше и стараемся прогрессировать.



«Барыс» хорошо работает с шайбой, реализует свои моменты. Хотя в их реализации больше нашей заслуги, если это можно так назвать. Наш коллектив пытался контролировать шайбу как можно больше времени, и им было сложно к этому приспособиться, однако мы не до конца довольны игрой, так как было много неприятных моментов.



В концовках двух периодов мы не прекращали играть. Но такие моменты случаются, когда соперник имеет численный перевес. А третья шайба — это отдельная история. В тот момент мы, конечно, предоставили шанс парням из «Барыса» вернуться в игру, но хорошо, что мы смогли быстро забросить и довести матч до победного конца.



Это очень важная и большая победа для нас. Мы проиграли три встречи подряд, но в каждом матче были разные причины наших поражений. Сегодня был хороший шанс убедить себя и наших болельщиков в том, что мы ещё в игре, и что мы будем бороться до конца. Конечно, матч вышел очень нервным и неспокойным, однако мы победили, и это очень обрадовало всю команду, потому что нам пора возвращать свою игру и свои очки»,- сказал Коди Франсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Габрусевым.

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