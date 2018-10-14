Дубль Палмьери помог «Нью-Джерси» победить «Сан-Хосе»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс», встреча завершилась 3:2.

Счёт во встрече был открыт на 24-й минуте, точным броском сумел отметиться нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски. До конца второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Кайл Палмьери и Тимо Майер. На старте третьей двадцатиминутки Палмьери оформил дубль, сравняв счёт во встрече. Через три минуты «Нью-Джерси» вышел вперёд, точный бросок на свой счёт записал Жан-Себастьян Ди.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19