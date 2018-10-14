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Дубль Палмьери помог «Нью-Джерси» победить «Сан-Хосе»

Дубль Палмьери помог «Нью-Джерси» победить «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс», встреча завершилась 3:2.

Счёт во встрече был открыт на 24-й минуте, точным броском сумел отметиться нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски. До конца второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Кайл Палмьери и Тимо Майер. На старте третьей двадцатиминутки Палмьери оформил дубль, сравняв счёт во встрече. Через три минуты «Нью-Джерси» вышел вперёд, точный бросок на свой счёт записал Жан-Себастьян Ди.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 2
0:0, 1:2, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Павельски (Бёрнс, Кейн) – 23:51 (5x5), 1:1 – Палмьери (Холл, Ватанен) – 27:06 (5x3), 1:2 – Майер (Кутюр, Гертл) – 36:35 (5x5), 2:2 – Палмьери (Грин, Сиверсон) – 40:37 (5x5), 3:2 – Ди (Мюллер, Холл) – 43:25 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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