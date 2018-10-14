Казионов: нет смысла говорить о заработанном очке, «Динамо» играет расхлябанно

Нападающий минского «Динамо» Денис Казионов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).



«Конечно, сегодня мы потеряли два очка. Говорить, что взяли одно, даже нет смысла. Первый период провели хорошо, а вот во втором появилась какая-то расхлябанность. Как результат — гол в наши ворота. К сожалению, появилась у нас такая тенденция — расслабляться после стартовых 20 минут.



Мы лишились Хенкеля и Осипова перед пропущенной шайбой? Да, это сказалось, но спихивать всё на обстоятельства нельзя. Каждый хоккеист, который выходит на лёд, должен нести ответственность за то, что происходит на площадке», — приводит слова нападающего официальный сайт команды из Беларуси.