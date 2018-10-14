Бобков — об автоголе Фисенко: были слова не для печати, такое со мной впервые

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился впечатлениями от выигранного матча с «Барысом» (5:3).



«Сегодня с «Барысом» получилась тяжёлая игра, такая же, как и на выезде. Они забросили две шайбы в большинстве — нам надо подумать, как меньше удаляться. И особенно с такой командой, как «Барыс», нельзя оставаться втроём против пятерых. Но ребята — молодцы, забросили четыре шайбы в третьем периоде, к сожалению, одну из них — в свои ворота. Но мы дожали, выиграли, победа есть победа.



Что чувствовал, когда в наши пустые ворота забили автогол? Были слова не для печати. Но что поделать, это хоккей, такое случается, хоть и со мной такое было впервые. Но мы нашли в себе силы и забросили ещё две шайбы», — цитирует игрока официальный сайт «Авангарда».

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.