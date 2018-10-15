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«Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»

«Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Анахайм Дакс» и уступил — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2). Решающим в матче стал второй период, в котором гостям удалось дважды поразить ворота соперников.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Якоб Сильверберг, Бен Стрит и Эндрю Кольяно. Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 29 секунд, отметился передачей и заработал показатель полезности «+1». Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1. Победную шайбу в концовке 3-го периода забросил Брайан Литтл. Голкипер «Виннипега» Лоран Броссуа отразил 42 броска.

Форвард гостей Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 38 секунд и совершил 7 бросков. Валентин Зыков очков не набрал. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов совершил 3 силовых приёма и заблокировал 1 бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2018, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 3
0:1, 2:0, 0:2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Сильверберг (Комтуа, Линдхольм) – 18:21 (5x5), 1:1 – Стин (Эдмундсон, Тарасенко) – 31:49 (5x5), 2:1 – Бозак (Марун) – 35:52 (5x4), 2:2 – Стрит (Мэнсон, Фаулер) – 47:16 (5x5), 2:3 – Кольяно (Кеслер) – 54:44 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2018, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3 : 1
0:0, 0:0, 3:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Лайне (Уилер, Моррисси) – 44:14 (5x4), 1:1 – Ферланд (Ахо, Хэмилтон) – 47:53 (5x5), 2:1 – Литтл (Моррисси) – 57:51 (5x5), 3:1 – Коннор (Танев) – 59:59 (en)
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