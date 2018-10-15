«Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Анахайм Дакс» и уступил — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2). Решающим в матче стал второй период, в котором гостям удалось дважды поразить ворота соперников.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Якоб Сильверберг, Бен Стрит и Эндрю Кольяно. Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 29 секунд, отметился передачей и заработал показатель полезности «+1». Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1. Победную шайбу в концовке 3-го периода забросил Брайан Литтл. Голкипер «Виннипега» Лоран Броссуа отразил 42 броска.

Форвард гостей Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 38 секунд и совершил 7 бросков. Валентин Зыков очков не набрал. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов совершил 3 силовых приёма и заблокировал 1 бросок.