Нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмьери установил рекорд клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс», встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Джона Хайнса.

Главным героем матча стал форвард победителей Кайл Палмьери, оформивший дубль. На счету американского форварда шесть заброшенных шайб в трёх матчах сезона (во всех матчах Кайл оформлял дубль). Палмьери стал первым игроком в истории «дьяволов», кому удалось забросить шесть шайб в первых трёх матчах сезона.

Также уроженец Смиттауна стал четвёртым игроком в истории НХЛ, кому удавалось забрасывать не менее двух шайб в каждой из трёх стартовых игр чемпионата. Патрик Марло (сезон-2012/13) и Си Деннени (сезон-1917/18) имеют четырёхматчевые серии, а Петер Штястны в сезоне-1982/83 проделывал подобное на протяжении трёх игр кряду.