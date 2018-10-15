Стали известны три главные звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой признан форвард «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно, забросивший победную шайбу в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:2). Канадский форвард отличился за пять минут до окончания третьего периода.

Второй звездой стал вратарь «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 42 броска из 43 в матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:1).

Лучшим игроком дня назван форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Кайл Палмьери, забросивший две шайбы в поединке с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).