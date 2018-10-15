Карандин: арбитры становятся главными звёздами, казнят направо и налево

Почётный вице-президент ФХР, известный советский арбитр Юрий Карандин прокомментировал ситуацию c удалениями тренеров в матчах регулярного чемпионата КХЛ. В конце прошлой недели в регулярном чемпионате КХЛ были удалены два тренера — наставник «Адмирала» Сергей Светлов в матче с ЦСКА и второй тренер «Сибири» Максим Спиридонов в игре с «Автомобилистом».

«Оба случая бросились в глаза, хотя в истории со Светловым телевизионщики отработали не так внимательно, как в истории со Спиридоновым. А ведь сегодня очень многое зависит от показа по ТВ: практически любой фол с одной камеры выглядит стопроцентным, с другой — сомнительным. Спиридонов вёл себя на скамейке довольно жёстко, показалось, что даже главный тренер клуба Александр Андриевский не сразу его успокоил. Что касается тренера «Адмирала», то его команда вела в счёте, и никакой агрессии по ТВ я не увидел. В любом случае оба удаления выглядят как спорные.

Удаление тренера — это очень жёсткое решение, если хотите, казнь. По сути, команда, теряющая своего наставника, меняет режим своей работы, теряет управление. Любому судье нужно об этом помнить. Я всегда считал, что при правильной и тонкой работе арбитра тренер становится его союзником, а не противником. И искусство судьи состоит в том, чтобы в ходе матча найти профессиональный контакт не только с игроками, но и с тренерами. Может быть, даже в первую очередь именно с тренерами. Мне показалось, что в матчах КХЛ обе стороны находят этот контакт всё реже и реже. Значит, арбитры забыли о том, что являются пусть и очень важным, но всё-таки обслуживающим персоналом, выпятили себя на первый план, вмешались в ход игры. Для нас, судей, это всегда минус. Сегодня арбитры во многих эпизодах становятся чуть ли не главными звёздами, перетягивают на себя одеяло, вмешиваются в ход игры, казнят направо и налево. На мой взгляд, это болезнь роста. Да, уважение к арбитру должно быть. Но никак не судейская диктатура», — цитирует Карандина Russia-Hockey.