Защитник «Питтсбурга» Джастин Шульц выбыл из строя на длительный срок

Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал о ситуации с защитником «Питтсбург Пингвинз» Джастином Шульцем, получившим травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).

«Пока нет официальной информации от команды о подробностях травмы ноги, которую получил Шульц, но говорят, что это перелом. Срок восстановления уточняется, но, очевидно, он будет значительным», – написал Маккензи в своём «твиттере».

Видео момента также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

28-летний защитник является ведущим игроком линии обороны команды Майка Салливана. В этом сезоне Шульц принял участие в четырёх матчах «регулярки» и сделал четыре результативные передачи. В среднем за игру до получения травмы Джастин проводил на льду почти 18 минут.