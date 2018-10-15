Итоги дня НХЛ для россиян: дебют Куликова, передача Тарасенко

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие пять российских хоккеистов.

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов провёл первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал самым бросающим игроком своей команды. Из 43 бросков «Харрикейнз» в створ ворот 18-летний нападающий нанёс семь – за 12 минут 38 секунд игрового времени (1.45 – в большинстве). Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 29 секунд, отметился передачей и заработал показатель полезности «+1». Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.