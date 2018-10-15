Итоги дня НХЛ для россиян: дебют Куликова, передача Тарасенко

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие пять российских хоккеистов.
Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов провёл первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал самым бросающим игроком своей команды. Из 43 бросков «Харрикейнз» в створ ворот 18-летний нападающий нанёс семь – за 12 минут 38 секунд игрового времени (1.45 – в большинстве). Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 29 секунд, отметился передачей и заработал показатель полезности «+1». Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|3
|+1
|19.29
|-
|2
|0
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|10.21
|50%
|3
|1
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|7
|0
|12.38
|-
|0
|0
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|0
|09.18
|0
|0
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|0
|12.33
|0
|3
|1