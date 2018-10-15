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Итоги дня НХЛ для россиян: дебют Куликова, передача Тарасенко

Итоги дня НХЛ для россиян: дебют Куликова, передача Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие пять российских хоккеистов.

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов провёл первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал самым бросающим игроком своей команды. Из 43 бросков «Харрикейнз» в створ ворот 18-летний нападающий нанёс семь – за 12 минут 38 секунд игрового времени (1.45 – в большинстве). Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 29 секунд, отметился передачей и заработал показатель полезности «+1». Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+103+119.29-20
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000010.2150%31
А. Свечников (н)«Каролина»0+007012.38-00
Зыков (н)«Каролина»0+000009.18001
Куликов (з)«Виннипег»0+000012.33031
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